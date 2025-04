A l’occasion de la Journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, commémorée le 7 avril de chaque année, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres a invité dans un message publié jeudi, la communauté internationale à s’engager « à être vigilants et à œuvrer pour un monde juste et digne », en mémoire des victimes et des rescapés de ce génocide inédit.

« Aujourd’hui, nous pleurons le million d’enfants, de femmes et d’hommes massacrés lors du génocide des Tutsis », a fait remarquer le patron de l’ONU, soulignant que des Hutus et d’autres personnes qui s’opposaient au génocide figuraient aussi parmi les victimes.

Pour lui, «dans ce chapitre effroyable de l’histoire de l’humanité, le déchaînement de violence épouvantable n’était pas spontané», mais plutôt «intentionnel, prémédité et planifié, alimenté notamment par un discours de haine qui a servi à attiser la discorde et à propager des mensonges et a contribué à la déshumanisation».

Guterres a attiré l’attention sur le fait que «nous vivons une époque de division», où « le discours du ‘nous contre eux’ se fait de plus en plus entendre et polarise les sociétés » et où « les technologies numériques sont instrumentalisées pour aviver la haine, attiser les dissensions et répandre des mensonges».

« Nous devons tirer les leçons du sombre chapitre du génocide au Rwanda et agir pour endiguer la vague de discours haineux, empêcher la désunion et le mécontentement de se transformer en violence, faire respecter les droits humains et garantir l’application du principe de responsabilité », a-t-il exhorté.

Le SG a demandé aussi à tous les États de tenir leurs engagements pris dans le cadre du Pacte numérique mondial afin de lutter contre les mensonges et la haine en ligne, et de devenir parties à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide sans plus tarder.

« En cette journée du souvenir, engageons-nous à être vigilants et à œuvrer de concert à bâtir un monde de justice et de dignité pour tous et toutes, en mémoire de toutes les victimes et de toutes les personnes rescapées du génocide au Rwanda », a-t-il conclu.