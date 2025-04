Le chef d’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a présidé ce dimanche 6 avril à l’esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose à Dakar, la cérémonie officielle de lancement de la Caravane nationale de l’espace «SPACEBUS 2025», placée sous le thème : «Le spatial, levier de développement durable».

La cérémonie de lancement de la caravane «SPACEBUS 2025» qui va parcourir 14 régions du pays en 25 étapes, a vu la participation de membres du gouvernement, de partenaires institutionnels, techniques et financiers de différents pays, ainsi que des étudiants et élèves d’établissements invités.

«Au Sénégal, notre engagement pour le spatial repose sur des bases solides», a déclaré le président Faye, mettant, entre autres, en avant la création de l’Agence sénégalaise d’Études spatiales (ASES), dont les initiatives «renforcent le rôle des données satellitaires dans des domaines clés» comme l’aménagement du territoire, l’agriculture, l’éducation, la santé et la sécurité.

Il a souligné que «l’un des objectifs majeurs de cette Caravane est d’éveiller des vocations auprès des jeunes, en valorisant les filières scientifiques et techniques », sachant qu’ « aujourd’hui, seuls 16,5% des candidats au baccalauréat sont inscrits en filière scientifique, un chiffre nettement inférieur à ce qu’il fut par le passé. »

Le Sénégal «avance résolument vers son ambition de devenir une nation spatiale», a-t-il assuré, précisant qu’après le lancement réussi du premier nanosatellite en août 2024, plusieurs infrastructures stratégiques sont en cours de réalisation ou de planification, parmi lesquelles un centre d’assemblage, d’intégration et de tests de microsatellites (MAIT), des centres de réception au sol de données satellitaires et un musée de l’aéronautique et de l’Espace.

Pour lui, « ces réalisations offrent aux jeunes l’opportunité de se former, de travailler et d’entreprendre localement dans le domaine spatial » et « constitueront par ailleurs un pôle d’attractivité pour les secteurs publics et privés, nationaux et internationaux, créant des emplois et soutenant la compétitivité » de l’économie nationale.

Le président a affirmé aussi qu’en investissant dans le spatial, le Sénégal se dote d’outils pour mieux gérer ses ressources naturelles, renforcer la sécurité, accompagner la transition vers une agriculture et une pêche intelligentes, développer la télémédecine, améliorer la prévision météorologique et l’étude du climat, et encourager l’innovation et la création d’entreprises à fort contenu technologique.