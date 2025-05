L’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani a invité, jeudi, les Ivoiriens à se rendre massivement dans le Royaume chérifien à l’occasion de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football qui se tiendra au Maroc en décembre 2025 et janvier 2026, indique un communiqué de la présidence ivoirienne.

Le diplomate marocain a lancé cet appel lors d’un entretien qu’il a eu avec le chef d’Etat ivoirien, Alassane Ouattara au Palais de la Présidence à Abidjan. En fin de mission dans ce pays, Kettani était «venu faire ses adieux au Président Alassane Ouattara», précise le texte.

Il a profité de cette occasion pour exprimer sa satisfaction pour sa contribution apportée à la consolidation de l’amitié, de la fraternité et de la coopération entre la Côte d’Ivoire et le Maroc, tout en souhaitant le renforcement de cette coopération à travers la réalisation de nombreux projets industriels, touristiques et d’infrastructures, ainsi que de partenariats à tous les niveaux, indique la présidence ivoirienne.

L’ambassadeur du Maroc n’a pas manqué aussi de saluer les progrès remarquables accomplis par la Côte d’Ivoire sous le leadership du président Ouattara, et de souhaiter que le pays continue sur cette voie de croissance, de fraternité et de stabilité, ajoute la même source.

Après une première édition organisée en 1988 avec la participation de huit nations, le Maroc, qui abritera la grand-messe du football africain pour la deuxième fois, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, continue de se préparer pour accueillir dans les meilleures conditions, les 24 sélections en lice et leurs supporters.