Le peuple malien et la grande famille de la Culture au Mali ont rendu de vibrants et derniers hommages au chanteur et musicien malien émérite quoiqu’aveugle, Amadou Bagayoko avant son inhumation à Bamako, la capitale malienne.

Décédé le vendredi 4 avril à l’âge de 70 ans des suites d’une maladie non dévoilée par sa famille, l’artiste Amadou Bagayoko (du célèbre couple aveugle malien formé d’un musicien et d’une chanteuse) a eu droit à des hommages nationaux en présence d’une foule de milliers de personnes venues lui dire adieu.

A l’issue de la cérémonie d’hommages et de prières, l’artiste a été «inhumé dans l’intimité familiale dans le jardin de sa maison sur la rive droite du fleuve Niger, à Bamako», selon des précisions familiales.

Des proches de la famille Bagayoko, des fans du couple Amadou et Mariam, mais aussi des responsables politiques maliens ont tenu à participer dans l’après-midi du dimanche 6 avril, à cette cérémonie d’hommages.

«Le monde de la culture perd un grand homme qui a porté haut la culture malienne», a déclaré le ministre malien de la Culture, Mamou Daffé. Parmi le grand lot d’artistes maliens mobilisés pour ces funérailles, on pouvait remarquer la présence du célèbre musicien-chanteur Salif Keïta qui a lui aussi, «loué le rôle d’ambassadeur de la Culture africaine qu’a joué A. Bagayoko aux quatre coins du monde».

«Mon père était discret et pieux. Au-delà de l’Art, il a cultivé l’humanisme», a vanté de son côté la fille de l’illustre disparu, Kadiatou Bagayoko.

L’illustre chanteur et son épouse Mariam Doumbia ont connu un succès planétaire en 2004 avec le morceau «Dimanche à Bamako», chanson-titre d’un album produit par le Français Manu Chao.

Le Président français, Emmanuel Macron lui a aussi rendu hommage, en déclarant que «la voix et la joie d’Amadou Bagayoko résonneront pour toujours dans nos cœurs. Avec Mariam, il a fait danser et chanter la France et le monde. Les yeux fermés, le cœur grand ouvert. À Mariam et à ses proches, j’adresse les condoléances émues de la Nation» française.