Les responsables de la santé publique au Nigeria ont actualisé ce mardi 15 avril, le bilan de la nouvelle épidémie de la fièvre de Lassa qui sévit dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

Ce bilan officiel affiche désormais «127 morts», indique le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies (NCDC), précisant que «674 cas confirmés ont été enregistrés sur les 4.025 cas suspects signalés depuis le début de l’épidémie en janvier 2025».

Dix-huit des 36 Etats fédérés du pays sont «touchés par cette maladie hémorragique virale, les Etats méridionaux d’Ondo et d’Edo et l’Etat septentrional de Bauchi étant les plus atteints, avec plus de 70% du total des cas confirmés», s’alarme le NCDC, précisant que le taux de létalité de la maladie est actuellement de «18,8%, soit un peu plus que les 18,5% enregistrés à la même période de 2024».

Le NCDC a identifié comme causes de la survivance de cette maladie, des «comportements médiocres en matière de recherche de soins de santé, les coûts de traitement élevés dans certaines Régions et la sensibilisation limitée dans les communautés les plus touchées». En 2024, le Nigeria avait déjà enregistré 214 décès dus à la fièvre de Lassa, d’après la NCDC.