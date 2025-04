La France et la Hongrie ont décidé d’élargir leurs services consulaires aux provinces du Sud du Maroc permettant ainsi à leurs habitants de déposer leurs demandes de visa tout près de leurs lieux de résidence, sans avoir à se déplacer jusqu’au consulat français d’Agadir pour accéder à ces services.

En effet, la France a annoncé ce mercredi, l’extension de ses services consulaires à toutes les provinces sahariennes du Maroc, via l’ouverture à Laâyoune, d’un bureau TLS Contact qui s’occupe de la procédure d’octroi des visas français au Maroc.

Cette mesure qui revêt une forte portée symbolique et politique, s’inscrit dans la continuité d’une dynamique diplomatique amorcée par la lettre que le président, Emmanuel Macron avait adressée au Roi Mohammed VI le 30 juillet 2024, et dans laquelle il affirmait officiellement que «le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», assurant que l’autonomie sous souveraineté marocaine constitue pour la France, «le cadre dans lequel cette question doit être résolue».

Du côté hongrois, le ministre des Affaires étrangères, Peter Szijjártó a réaffirmé ce mercredi à Budapest, le soutien clair de son pays au plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007, comme unique solution au litige territorial autour de son Sahara occidental, affirmant que ce plan «doit être la base» d’une solution politique dans le cadre des Nations Unies.

À l’issue de ses entretiens à Budapest avec son homologue marocain, Nasser Bourita, le ministre hongrois, Peter Szijjártó a souligné que cette position s’aligne sur celles récemment réitérées par les États-Unis et la France.

Il a en même temps, déclaré, avoir chargé l’ambassadeur de son pays au Maroc, d’effectuer une visite dans les provinces du sud, à l’image des démarches entreprises par les représentants d’autres grandes puissances, avant d’annoncer la décision de son pays d’étendre ses services consulaires à l’ensemble du territoire marocain, y compris les provinces sahariennes.

Avec l’impulsion insufflée à ce dossier par les Etats-Unis qui jouent un rôle très influent sur l’échiquier diplomatique international, de nombreux observateurs avertis s’attendent à un règlement définitif au courant de cette année 2025, de ce long et épineux litige territorial autour du Sahara marocain que le régime des caporaux algériens fait perdurer en vain, à des fins malveillantes et inavouées, en s’accrochant à la désuète option d’un soi-disant «référendum d’autodétermination».