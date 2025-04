La mission que la Banque africaine de développement (BAD) a dépêchée le 13 avril à Alger, pour un dialogue stratégique avec les autorités algériennes, en vue de préparer le Document de stratégie pays (DSP) pour la période 2025-2030, prendra fin ce jeudi 17 avril.

Conduite par le responsable du bureau pays de la BAD ben Algérie, Lassaad Lachaal, cette mission devait lancer le processus collaboratif visant à définir les futures orientations de l’appui de la Banque à l’Algérie pour les cinq prochaines années, d’après un communiqué publié mercredi par la BAD.

Selon Lachaal, la mission, qu’il considère comme «une étape essentielle pour renforcer le partenariat entre la Banque et l’Algérie», devrait permettre «d’identifier ensemble les domaines d’intervention prioritaires pour accompagner le pays dans sa trajectoire vers une croissance plus résiliente, inclusive et durable».

L’équipe de la BAD était censée avoir des échanges non seulement avec les autorités nationales, mais aussi avec des représentants du secteur privé, de la société civile et des partenaires du développement ainsi que d’autres parties prenantes clés ; l’objectif étant de recueillir les données et informations nécessaires pour la formulation d’une stratégie pertinente et adaptée aux ambitions de diversification de l’économie de l’Algérie, fortement dépendante des hydrocarbures.

A travers cette mission, la Banque met en œuvre son engagement d’accompagner l’Algérie dans ses efforts de diversification économique, de création d’emplois et de transition écologique, en ligne avec les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Dans son communiqué, la BAD souligne qu’à la date du 28 mars 2025, son portefeuille en Algérie comprenait trois opérations d’assistance technique actives pour un engagement total d’environ 2,28 millions de dollars américains.