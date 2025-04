Les hommages continuent d’affluer spontanément vers la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) et la grande famille sportive du Gabon après le décès subit du joueur gabonais, Aaron Boupendza, ce mercredi 16 avril en Chine, dans des conditions non encore élucidées.

«L’international Aaron Boupendza vient de nous quitter suite à une chute du 11e étage de son immeuble en Chine, où il jouait pour le compte de l’équipe Zhejiang FC. À 28 ans, Boupendza laisse le souvenir d’un très grand attaquant qui a marqué les esprits lors de la CAN 2021 jouée en 2022 au Cameroun», a annoncé X la Fegafoo sur un ton émouvant, dans son compte sur X.

«La Fegafoot et la grande famille du football gabonais présentent à sa famille biologique leurs sincères condoléances», ajoute la Fédération gabonaise, rappelant qu’Aaron Boupendza avait rejoint les Panthères du Gabon en janvier 2016 lors d’un amical contre l’Ouganda. Il comptait 35 matchs disputés avec 8 buts inscrits.

Dans le même élan, le Président gabonais Brice Oligui Nguema a également fait part de sa compassion soulignant dans un message de condoléances que «c’est avec une immense tristesse que j’apprends la disparition tragique d’Aaron Boupendza, avant-centre de talent qui a fait honneur au football gabonais».

D’après des médias officiels du Gabon, Boupendza «est décédé dans la ville de Hangzhou (Est de la Chine). Les circonstances exactes de ce drame restent encore floues, une enquête serait en cours pour établir les faits» et les causes et circonstances du décès prématuré du joueur gabonais.

Formé aux Girondins de Bordeaux en France, Aaron Boupendza représentait un grand espoir pour le football gabonais. Il a traîné sa bosse dans plusieurs Championnats en Europe, en Amérique et en Asie. Comme en France (Pau, Gazélec Ajaccio, Tours), ou Hatayspor en Turquie, Al Arabi au Qatar, FC Cincinnati aux États-Unis et au Rapid Bucarest en Roumanie, avant de rejoindre le club chinois Zhejiang FC en janvier 2025.