Le Président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi a tenu ce dimanche 20 avril, une rencontre avec le Premier ministre, Mostafa Madbouly et trois autres ministres en vue d’examiner les efforts du gouvernement visant l’amélioration du climat des affaires pour attirer davantage d’investissements locaux et étrangers, a annoncé dans un communiqué, le porte-parole officiel de la présidence.

Lors de cette réunion, ajoute la même source, le chef de l’Etat a suivi la présentation de l’état des charges procédurales supportées par les investisseurs, ainsi que le plan proposé pour les alléger, comme l’unification de l’autorité de collecte et le lancement de la plateforme des entités économiques.

Le président égyptien a manifesté son souhait de rendre plus compétitif le climat d’affaires national avec des retombées tangibles sur le terrain et recommandé le remplacement des frais facturés par diverses entités et agences par un impôt supplémentaire unifié sur les bénéfices nets ainsi que la simplification des procédures et la réduction des charges financières.

Toujours d’après le communiqué, les discussions se sont également focalisées sur les efforts visant à réduire le temps de dédouanement de huit à six jours et maintenir les services douaniers pendant les jours fériés officiels et les vendredis.

Le président Al-Sissi et ses proches collaborateurs ont en outre abordé le nouveau programme de remboursement des charges d’exportation, qui vise à soutenir l’industrie nationale et à accroître les exportations égyptiennes vers divers marchés mondiaux.

Ils ont par ailleurs, passé en revue, les efforts du Fonds souverain égyptien pour maximiser les rendements des actifs appartenant à l’État.

Le porte-parole a clos son document en relevant la volonté du Président, de conférer au secteur privé un rôle central dans la conduite de l’économie et l’augmentation des exportations, en encourageant les investissements nationaux dans la production et les exportations et en fournissant les services nécessaires aux exportateurs.