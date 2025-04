Le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine (Commandeur des Croyants) a adressé ce lundi, un message de condoléances et de compassion au Cardinal Giovanni Battista Re, Doyen du collège des cardinaux de la Cité du Vatican, suite au décès du Pape François ce lundi 21 avril 2025.

Dans son message, le Souverain marocain souligne qu’«en cette douloureuse circonstance, Nous tenons à vous présenter et à travers vous, au monde chrétien et plus particulièrement à l’honorable Eglise Catholique, l’expression la plus sincère de Nos condoléances et de Notre compassion à la suite de la disparition d’une éminente figure religieuse ayant consacré sa vie au service des idéaux suprêmes de l’Humanité toute entière et des nobles valeurs communes de foi, de liberté, de paix, d’amour et de solidarité entre les peuples».

«C’est avec une profonde affliction et une vive émotion que Nous avons appris le décès de Sa Sainteté le Pape François Ier, que Dieu l’agrée en Son vaste Paradis », ajoute le Roi du Maroc, soulignant qu’«en ce moment pénible, Nous nous remémorons toute la générosité et les sacrifices dont a fait montre le défunt tout au long de sa vie, en appelant à la lutte contre la marginalisation et la pauvreté et à la défense de la dignité humaine, et en dénonçant, en particulier, les circonstances entourant le phénomène de la migration illégale, outre son appel inlassable pour la consécration des valeurs de paix, de dialogue, de tolérance et de coexistence entre les religions monothéistes».

Le message royal évoque également avec émotion la visite historique du souverain pontife au Maroc en mars 2019, laquelle visite «a consolidé le caractère distingué des relations solides liant le Royaume du Maroc et la Cité du Vatican et servi ainsi de socle, pour la poursuite de la construction des passerelles du dialogue, de la compréhension et du respect mutuels entre les mondes chrétien et musulman».

Cette visite, rappelle le message, avait été couronnée par la signature, par le Roi Mohammed VI et le défunt pape François, de l’«Appel d’Al Qods» qui réaffirmait l’importance de garantir la pleine liberté d’accès des fidèles des trois religions monothéistes dans la ville sainte d’Al-Qods (Jérusalem) et le droit de chacune d’y exercer son propre culte.

«En partageant votre peine suite à cette perte cruelle, Nous implorons le Très-Haut de vous accorder patience et réconfort et d’entourer le défunt de Sa Sainte miséricorde », conclut le message royal.