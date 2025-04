L’Etat béninois déboursera une subvention de 26 milliards de FCFA au titre de la campagne agricole 202-2025, destinée à maintenir les prix des engrais à un niveau accessible aux agriculteurs, indique un communiqué publié mercredi 23 avril, à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.

Dans ce document, les autorités béninoises se félicitent des contributions de l’Etat et des acteurs privés de la filière coton, ayant permis de mobiliser des subventions pour soutenir le prix des fertilisants destinés aux cultures du coton et des produits vivriers, au cours des récentes campagnes ; et ce en dépit de la hausse des prix des engrais ces dernières années, sur le marché international.

Le gouvernement béninois assure que grâce à ces interventions, soient 55 milliards de FCFA pour la campagne 2022-2023, environ 30 milliards de FCFA (2023-2024) et 24,4 milliards de FCFA (2024-2025), les prix des engrais sont restés globalement stables et accessibles aux producteurs béninois.

Etant donné que la situation sur le marché international demeure critique, malgré le constat d’un modeste baisse des prix des engrais, les autorités de Porto Novo ont estimé que mettre en vente les différentes formules d’engrais aux prix réels du marché durant la campagne agricole 2025-2026, serait préjudiciable à la production agricole et à la sécurité alimentaire du pays.

La subvention de 26 milliards de FCFA décidée après les échanges avec les décideurs et opérateurs du secteur agricole, est de nature à favoriser le bon déroulement des activités agricoles, relève le communiqué.

Grâce à cette initiative gouvernementale, les différents types d’intrants seront cédés aux producteurs aux mêmes prix que lors de la campagne précédente. Il s’agit de 340 FCFA/kg pour les engrais NPK, de 300 FCFA/kg pour l’Urée et 280 FCFA/kg pour les engrais SSP.

Le gouvernement précise que la dite subvention bénéficiera cette année, aux producteurs de toutes les catégories du secteur agricole et favorisera notamment l’introduction de semences hybrides devant contribuer à l’amélioration de la productivité et à l’accroissement de la production vivrière nationale.