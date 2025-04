A l’occasion d’une visite d’Etat en Chine, le président kenyan, William Samoei Ruto s’est entretenu ce jeudi 24 avril à Beijing (capitale) avec son homologue chinois, Xi Jinping.

Les deux hauts dirigeants ont décidé «d’élever les relations de leurs 2 pays au rang de communauté d’avenir partagé Chine-Kenya, à l’ère nouvelle». Pour les diplomaties des deux pays, cette démarche est «un choix stratégique des deux parties».

La diplomatie chinoise a fait remarquer «la Chine était disposée à travailler avec le Kenya pour créer un exemple dans la communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de tout temps dans la nouvelle ère, et mener le développement des relations Chine-Afrique et l’établissement de la solidarité et de la coopération entre les pays du Sud global».

Les deux parties ont par ailleurs convenu de se soutenir fermement dans la sauvegarde de la souveraineté nationale, de la sécurité et des intérêts de développement, dans l’exploration de voies de développement adaptées à leurs conditions nationales respectives et surtout d’approfondir leurs échanges d’expériences dans la gouvernance de l’Etat.

Xi Jinping a en outre indiqué, que «la Chine encourage davantage d’entreprises chinoises compétentes à investir et à créer de la valeur au Kenya» qui est la locomotive de l’économie est-africaine, le Kenya et le premier partenaire de l’Empire du milieu dans cette partie du continent.