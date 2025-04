Les Affaires étrangères du Qatar ont annoncé dans la matinée de ce 24 avril 2025 la tenue la veille, à Lomé (Togo), du premier round des consultations politiques togolo-qataries dans le cadre des efforts mutuels d’intensification de la coopération entre les deux Etats.

Le Secrétaire Général du Ministère qatari des Affaires étrangères, Ahmed bin Hassan Al Hammadi et son homologue togolais, Ousmane Afo Salifou conduisaient les délégations respectives de leurs deux pays à ces consultations politiques. Durant lesquelles les deux parties ont discuté de sujets d’intérêt commun sur les plans bilatéral, sous-régional et international.

En marge de ces échanges, les deux parties ont aussi signé à Lomé un MoU en matière de coopération dans le domaine de la Jeunesse et des Sports, un acte qui implique, selon un communiqué conjoint, la disponibilité des deux Etats «à élargir le spectre de leur coopération dans différents domaines».

Ces consultations politiques ont eu lieu même si les deux pays jouent à la médiation sur des terrains diamétralement opposés, dans le conflit dans l’Est de la RDC. Le Togo a hérité officiellement le 12 avril 2025 de la médiation de l’Union Africaine dans le délicat dossier rwando-congolais. Pour sa part, le Qatar a réussi d’une part le tour de force de réunir à Doha le 18 mars 2025 les dirigeants congolais et rwandais et du M23 et il a annoncé d’autre part, ce 23 avril, la conclusion d’un «prochain cessez-le-feu et d’un processus de paix» sous son égide.