Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa a été désigné ce samedi 26 avril, premier vice-président de la Confédération africaine de football (CAF).

La désignation de Fouzi Lekjaa qui est aussi membre du conseil exécutif de la fédération Internationale de Football (FIFA), a été annoncée par le président de la CAF, le sud-africain, Patrice Motsepe, lors d’une réunion du comité exécutif de l’instance à Accra, la capitale du Ghana. Motsepe a salué chaleureusement le travail continu et remarquable du président de la FRMF, Fouzi Lekjaa depuis plusieurs années, au niveau continental.

De leur côté, le Ghanéen Kurt Oraku et le Gabonais Pierre Alain Monguengui ont été désignés respectivement 2e et 3e vice-président de la CAF, alors que les postes de 4e et 5e vice-président ont été attribués à Bestine Kazadi de la République Démocratique du Congo (RDC) et à Faizal Sidat du Mozambique.

Pour rappel le marocain Fouzi Lekjaa, 54 ans, avait été précédemment membre du comité exécutif de Confédération africaine de football.