La sélection marocaine féminine de futsal a remporté le trophée de la toute première édition de la CAN féminine de futsal, Maroc-2025, en battant en finale ce mercredi 30 avril, la sélection tanzanienne par 3 buts à 2, à la salle couverte du Complexe sportif prince Moulay Abdellah de Rabat.

Les buts du l’équipe marocaine ont été inscrits par Doha El Madani (20e), Drissia Korrych (34e) et Jasmine Demraoui (40e) et dans le camp adverse les 2 buts de la Tanzanie reviennent à Anastazia Katunzi (4e) et Jamila Rajabu (16e). Le but de la victoire de la sélection marocaine a été inscrit par Jasmine Demraoui, quelques secondes seulement avant le sifflet final de l’arbitre.

Les protégées d’Adil Sayeh ont réalisé un parcours sans faute, battant la Namibie (8-1) et le Cameroun (7-1) en phase de groupes et en demi-finale, elles ont éliminé de la course, la sélection de l’Angola sur le score de 5-1.

Le Maroc et la Tanzanie finalistes de cette CAN 2025, ont décroché d’office leur billet pour la Coupe du monde féminine de futsal, prévue du 27 novembre au 7 décembre 2025 aux Philippines.

La médaille de bronze est revenue à la sélection camerounaise, qui s’est imposée face à l’Angola par 4 buts à 1, quelques heures avant le coup d’envoi de la finale Maroc/Tanzanie, au Complexe Moulay Abdellah de Rabat.