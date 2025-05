La Commission de l’Union africaine (CUA) et l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) ont, réaffirmé, mardi dans un communiqué conjoint, leur soutien indéfectible au gouvernement et au peuple du Soudan du Sud dans leur quête constante de paix, d’unité nationale, de gouvernance démocratique et de développement durable.

Le président de la CUA a effectué en étroite coordination avec l’IGAD, une visite officielle du 5 au 6 mai à Juba, afin de dialoguer avec les autorités sud-soudanaises et les principales parties prenantes, sur l’évolution de la situation politique et sécuritaire et sur l’état d’avancement du processus de paix.

Cette visite, ajoute le communiqué, intervient dans une étape charnière, au cours de laquelle le Soudan du Sud progresse dans sa période de transition, dans le cadre de l’Accord revitalisé sur la résolution du conflit en République du Soudan du Sud (R-ARCSS).

Le Président de la CUA a tenu des consultations de haut niveau avec le Président, Salva Kiir Mayardit et d’autres hauts responsables gouvernementaux sud-soudanais.

Les discussions ont porté sur la préservation des acquis durement acquis de l’accord de paix ; la promotion d’un dialogue national inclusif et d’un consensus ; le soutien à la mise en œuvre rapide, crédible et transparente de la feuille de route de la transition ; ainsi que le renforcement des institutions de gouvernance.

La CUA et l’IGAD estiment que la paix, la stabilité et une gouvernance inclusive constituent des fondements indispensables au développement durable et à l’intégration régionale du Soudan du Sud, insistent également sur la nécessité d’une confiance mutuelle, d’une cohésion nationale, du respect de l’espace politique et civique et d’un engagement continu en faveur du dialogue et du compromis.

Les deux organisations disent rester pleinement déterminées à collaborer avec le gouvernement et le peuple sud-soudanais, ainsi qu’avec les partenaires internationaux et régionaux, pour préserver la paix dans le pays, défendre les principes du R-ARCSS et soutenir un avenir fondé sur l’unité, la résilience et la prospérité.