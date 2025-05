La Banque africaine de développement (BAD) a réitéré sa disponibilité à accompagner le gouvernement de la Guinée dans la mobilisation des ressources internes et la réalisation de projets structurants à fort impact socioéconomique, indique la BAD dans un communiqué publié ce mardi 6 mai sur son site.

Ce message a été livré aux autorités guinéennes par une mission de la banque panafricaine qui a séjourné à Conakry du 28 avril au 2 mai et qui était conduite par le Directeur général de la BAD pour l’Afrique de l’Ouest, Lamin Barrow.

Le communiqué explique que la mission a eu des séances de travail avec le Premier ministre, Amadou Oury Bah et d’autres membres du gouvernement dont relèvent les unités de gestion des projets financés par la BAD, sans oublier les partenaires techniques et financiers, ainsi que les représentants de la société civile et du secteur privé.

Les échanges ont permis aux deux parties de faire le point des résultats du Document de stratégie pays (DSP) 2018-2022 étendu à 2025, de recenser les leçons apprises dans sa mise en œuvre, et d’échanger sur les orientations stratégiques du nouveau DSP et son programme opérationnel.

Barrow a salué les autorités guinéennes pour la résilience dont fait preuve l’économie du pays malgré les multiples chocs auxquels elle est confrontée, tout en se félicitant de quelques initiatives phares ayant bénéficié de l’accompagnement du Groupe de la Banque africaine de développement.

« Nous tenons à magnifier la qualité de la coopération entre la Guinée et le Groupe de la Banque, et nous nous félicitons des progrès accomplis dans plusieurs secteurs de développement avec l’appui de la Banque», a déclaré, de son côté, le ministre guinéen de l’Economie et des Finances, également gouverneur du Groupe de la BAD pour la Guinée, Mourana Soumah.

Ce responsable gouvernemental a sollicité au passage, la poursuite et l’amplification des appuis de la Banque dans les secteurs clés de développement du pays, notamment l’énergie et l’agriculture.

La BAD indique qu’au 30 avril 2025, son portefeuille actif en Guinée-Conakry comptait 32 opérations pour des engagements de 725,2 millions de dollars américains.