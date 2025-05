La première réunion du Conseil de coopération de haut niveau Egypto-Grecque se tiendra à l’occasion de la visite officielle qu’a entamée ce mercredi 7 mai en Grèce, le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, une visite placée sous le signe du renforcement des relations bilatérales et de la coopération conjointe entre les deux pays, a annoncé le porte-parole de la présidence égyptienne, précisant que le Chef de l’Etat égyptien est accompagné d’une forte délégation.

Le Conseil de coopération de haut niveau «devra examiner les moyens de poursuivre le renforcement et le développement des relations bilatérales dans divers domaines, notamment ceux de l’énergie, les échanges commerciaux et la coopération économique », précise le porte-parole.

Rappelons que la mise en œuvre de la première réunion dudit Conseil avait fait l’objet d’échange, en mai 2024, entre le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et son homologue grec, George Gerapetritis, dans la suite de la signature, deux mois plus tôt au Caire, de la déclaration de la création de ce Conseil de coopération, par Al-Sissi et le Premier Ministre grec, Kyriakos Mitsotakis.

Outre la rencontre du Conseil à laquelle il prendra part, le président égyptien aura des entretiens avec son homologue grec, ainsi qu’avec le Premier ministre, Mitsotakis.

La visite d’Al-Sissi sera également marquée par la signature de la déclaration conjointe relative au partenariat stratégique entre les deux pays, ainsi que de plusieurs mémorandums d’accord visant à renforcer la coopération bilatérale dans des domaines d’intérêt commun, d’après le porte-parole de la présidence égyptienne.

Il est également prévu que le président Al-Sissi aborde avec les dirigeants grecs sur les derniers développements concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Après la Grèce, le chef de l’Etat égyptien se rendra à Moscou, pour participer à l’invitation du Président russe, Vladimir Poutine, aux célébrations le 9 mai, de la Journée de la Victoire (de la Russie contre l’Allemagne nazie).