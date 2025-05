Le président du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré et son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro se sont entretenus jeudi à Moscou, en Russie, sur les questions de coopération entre leurs pays, ainsi que sur des sujets de portée internationale.

A l’issue de cette rencontre, Maduro s’est félicité, devant la presse, de ce rendez-vous qui a permis aux deux Etats d’entamer « un nouveau chemin ensemble ».

« Au-delà du renforcement des relations entre le Burkina Faso et le Venezuela, il s’agit de bâtir de bonnes choses entre l’Afrique et l’Amérique du Sud. Nous sommes les frères et sœurs d’une même mère qu’est l’Afrique et aujourd’hui, nous avons entamé un nouveau chemin ensemble», a-t-il indiqué, cité par la Direction de la Communication de la Présidence du Faso.

Le dirigeant du Venezuela s’est aussi prononcé sur les combats auxquels se livre le Burkina Faso pour défendre son indépendance, déclarant à ce propos, que «nous admirons la lutte que le Burkina Faso mène pour la liberté, l’indépendance et la justice ».

Concernant les questions de portée internationale, Traoré et Maduro auraient eu une convergence de vue sur les sujets abordés, selon la présidence Burkinabè qui n’a pas donné des détails sur les sujets précis abordés.

Les deux chefs d’Etat sont présents à Moscou pour prendre part, ce vendredi, à la célébration du 80e anniversaire de la victoire des Russes sur le nazisme.