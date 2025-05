Le directeur général (DG) de l’Agence française de développement (AFD), Rémy Rioux a annoncé à l’issue de son entretien ce vendredi à Rabat, avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qu’il va effectuer à partir de ce samedi 10 mai, une visite de travail de trois jours dans les provinces sud du Maroc, Laâyoune et Dakhla.

Cette visite, a précisé Rémy Rioux, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, de la Déclaration conjointe signée en octobre 2024, entre le Roi Mohammed VI et le président français, Emmanuel Macron, lors de la visite d’État de ce dernier au Maroc, au cours de laquelle il avait annoncé officiellement la reconnaissance de la marocanité du Sahara par la France et son soutien au plan d’autonomie marocain comme seule base crédible pour le règlement de ce vieux litige territorial que fait perdurer le régime algérien.

Cette position, rappelle-t-on, a créé un tournant stratégique dans les relations de la France avec le Royaume chérifien au grand dam du régime vert-kaki algérien et le front séparatiste sahraoui «polisario», soulignant que sa visite de travail dans les provinces sud du Royaume, s’inscrit dans l’«opérationnalisation rapide » de cette orientation politique initiée par Emmanuel Macron. Il a aussi annoncé qu’il se rend «demain à Laâyoune et dimanche et lundi à Dakhla», marquant ainsi une étape importante dans la concrétisation des engagements pris par les Chefs d’Etats des deux pays.

le patron de l’AFD a mis en exergue l’importance géostratégique des provinces marocaines du Sud, les qualifiant de «trait d’union» entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne, le long de l’Atlantique, ce qui en fait un axe majeur d’intervention pour le groupe AFD.

Rémy Rioux a insisté à la même occasion, sur la solidité du partenariat entre la France et le Maroc, rappelant que le Royaume est le premier partenaire de l’Agence française de développement qui compte actuellement à son actif, plus de 70 projets en cours au Maroc, totalisant plus de 3 milliards d’euros (environ 30 milliards de dirhams) d’investissements et mobilisant environ 80 collaborateurs de l’AFD sur le terrain.

Le déplacement du DG de l’AFD dans les provinces sud du Royaume intervient dans le cadre du partenariat d’exception renforcé entre les deux pays et témoigne de la volonté commune de leurs dirigeants de soutenir un développement inclusif et durable, notamment dans les régions du Sud du Royaume dans le sillage de l’approfondissement des liens diplomatiques et économiques entre Rabat et Paris.