La première édition du Forum parlementaire économique entre le Maroc et la Mauritanie s’est tenue vendredi à Nouakchott, marquant une étape majeure dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

La cérémonie d’ouverture a été présidée conjointement par Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants du Maroc et Mohamed Bamba Meguett, président de l’Assemblée nationale mauritanienne.

Cette rencontre réunit des parlementaires des deux pays, en présence du côté marocain, du ministre de l’Agriculture, Ahmed El Bouari et du secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira et du côté mauritanien, du ministre de l’Agriculture, Memma Beibatta, du ministre de la Pêche El Fadhil Ould Sidaty, du ministre délégué au Budget, Codioro Moussa N’Guenore et du porte-parole du gouvernement, El Houssein Ould Meddou.

Outre les parlementaires et les responsables politiques des deux pays, on note également la présence à ce forum, des représentants du secteur privé, des experts économiques et des membres de la société civile. Le Forum parlementaire économique maroco-mauritanien s’inscrit dans la continuité de l’accord conclu en juillet 2022 entre les deux parlements, portant création de ce cadre institutionnel inédit.

L’objectif dudit forum est d’instaurer un espace permanent de concertation entre législateurs, responsables gouvernementaux et opérateurs économiques afin de promouvoir le développement durable, renforcer l’intégration régionale et assurer un soutien législatif cohérent aux projets communs.

Parmi les principaux thèmes abordés lors de cette rencontre, figurent la sécurité alimentaire, la coopération agricole, la gestion durable des ressources halieutiques, la formation professionnelle, ainsi que l’amélioration des infrastructures de production et de commercialisation.

Le forum se tiendra de manière alternée entre Nouakchott et Rabat, consolidant ainsi les relations stratégiques entre les institutions législatives des deux pays. Il ambitionne d’être un catalyseur pour une coopération plus efficace et mieux structurée, en phase avec les défis économiques et environnementaux auxquels font face actuellement le Maroc et la Mauritanie.