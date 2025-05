Le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine (Commandeur des croyants) a adressé au Pape Léon XIV, à l’occasion de son élection au pontificat, un message de félicitations empreint de respect et de fraternité, saluant la haute mission spirituelle désormais confiée au chef de l’Église catholique.

Dans ce message, le Souverain marocain exprime ses vœux les plus chaleureux pour un pontificat porteur d’espérance, bénéfique non seulement pour les fidèles catholiques, mais également pour l’humanité tout entière.

«Il M’est très agréable de Vous adresser Mes félicitations les plus chaleureuses et de vous présenter Mes vœux les meilleurs pour un pontificat bénéfique au peuple catholique et au bien commun », écrit le Souverain marocain dans son message.

Le Roi Mohammed VI a mis en avant la solidité des relations entre le Maroc et le Saint-Siège, fondées sur des traditions diplomatiques anciennes et une estime réciproque, soulignant que ces relations s’inscrivent dans un engagement commun en faveur de la paix, du respect mutuel et du vivre-ensemble.

Le Maroc, terre de dialogue et de coexistence entre les religions monothéistes, s’emploie activement à faire de la solidarité entre peuples et civilisations un axe majeur de sa diplomatie spirituelle, ajoute le message royal dans lequel le Souverain rappelle deux moments forts : la visite historique du Pape Jean-Paul II à Casablanca en 1985, à l’invitation de Feu le Roi Hassan II et celle du Pape François en 2019 à Rabat.

Pour le Souverain marocain, ces rencontres entre le Commandeur des croyants et le Chef de l’Église catholique incarnent une volonté commune de bâtir des ponts entre les religions et de résister aux extrémismes par le dialogue interreligieux.

Le Roi Mohammed VI conclut son message en réaffirmant son attachement au renforcement de ces liens séculaires avec le Saint-Siège, dans un esprit de fraternité et de coopération durable au service des valeurs universelles partagées par l’islam et le christianisme.