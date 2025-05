L’Agence française de développement (AFD) a annoncé ce vendredi 10 mai, par la voix de son Directeur général, Rémy Rioux, son intention d’investir environ 150 millions d’euros dans les provinces sud du Maroc, franchissant ainsi un nouveau pas dans l’opérationnalisation de la reconnaissance de la marocanité du Sahara Occidental par la France que le président français, Emmanuel Macron avait proclamée en octobre 2024 à Rabat, lors de sa visite d’État au Maroc à l’invitation du Roi Mohammed VI.

Après un bref séjour à Rabat, où il a eu la veille, des entretiens avec des membres du gouvernement marocain, dont Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, Rémy Rioux a entamé ce samedi 10 mai à Laâyoune, une visite de travail de trois jours dans les provinces sud du Maroc, qui le conduira ensuite à Dakhla.

Lors de cette visite, Rémy Rioux et la délégation qui l’accompagne ont été reçus par plusieurs responsables locaux, dont le wali de Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdeslam Bekrate, ainsi que par les présidents des conseils régional et communal.

Le directeur général et les membres de la délégation de l’AFD ont par ailleurs, visité lors d’une tournée dans la ville, plusieurs projets socio-éducatifs et économiques, dont le port de Laâyoune en cours d’extension et l’Institut africain de recherche en agriculture durable (ASARI), relevant de l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P).

A l’occasion de cette visite, le patron de l’AFD a mis en avant les réalisations économiques majeures des provinces du Sud, soulignant que l’Agence est en mesure d’«apporter des expertises et des financements complémentaires» pour accompagner la dynamique en cours.

Il s’est aussi dit impressionné par la qualité des infrastructures locales et régionales, a salué les efforts entrepris en matière de création d’emplois et de réponse aux aspirations de la jeunesse locale et s’est félicité de l’implantation d’entreprises privées et de la mise en place de zones industrielles dans la région.

Il a enfin souligné que l’investissement de l’AFD est de nature à «encourager les acteurs économiques en leur apportant des solutions de financement», promettant une concentration d’une partie des efforts du groupe AFD sur les régions sud du Royaume, «en y mobilisant des financements et des investissements». Il a aussi promis le renforcement de la coopération de son institution avec le Groupe OCP, notamment dans le domaine de la recherche appliquée en agriculture.

D’après Rémy Rioux le Maroc est le premier partenaire de l’Agence française de développement qui compte actuellement à son actif, plus de 70 projets en cours dans le Royaume, totalisant plus de 3 milliards d’euros (environ 30 milliards de dirhams) d’investissements et mobilisant environ 80 collaborateurs de l’AFD sur le terrain.