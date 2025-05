Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé ce dimanche 18 mai à Ouagadougou, la cérémonie de baptême d’une avenue, nouvellement aménagée dans la capitale, du nom de l’ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings, en présence d’une délégation de la famille du défunt et de nombreuses personnalités.

L’évènement a eu lieu au lendemain de l’inauguration du Mausolée dédié au Président Thomas Sankara et ses douze compagnons. «La Commune de Ouagadougou a immortalisé un des fidèles amis du père de la Révolution burkinabè», indique un communiqué de la Primature.

Les autorités burkinabè ont salué en la personne de Rawlings, la mémoire d’un grand combattant de l’émancipation du continent africain, un porte-voix du panafricanisme, un digne fils de l’Afrique, un grand ami du capitaine Thomas Sankara et du Burkina Faso.

«Nous reconnaissons à sa juste valeur les appuis multiformes et désintéressés que le Président Jerry John Rawlings a jadis, apportés au Capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, père de la Révolution du Burkina Faso», a déclaré au nom du Premier ministre, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ministre de la Communication, soulignant que «nous ne pouvons pas passer sous silence la disponibilité dont il a fait preuve en son temps, pour la manifestation de la vérité lors de la procédure d’instruction du procès de l’assassinat du Président Sankara».

Le baptême d’une avenue à la mémoire de Rawlings, a-t-il dit, « se veut une invite à consolider tout ce qui unit nos deux peuples et à faire en sorte que les générations présentes et futures poursuivent notre objectif commun, celui de construire une Afrique unie et prospère».