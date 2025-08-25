Le Comité régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique (OMS-Afrique) tient du 25 au 27 août, sa 75ème session au Centre de conférence international de Mulungushi (MICC) à Lusaka, en Zambie, dont la cérémonie d’ouverture a eu lieu cette matinée.

Sont présents à cette importante rencontre, plus de 500 délégués venus de tous les États membres et au-delà, dont des ministres de la Santé et des délégués nationaux, des partenaires mondiaux et des experts de l’OMS.

Parmi les domaines d’action prioritaires prévus à l’ordre du jour, figurent la Sécurité sanitaire et situations d’urgence ; l’Élimination du paludisme ; la Couverture sanitaire universelle ; la Sécurité et accès au sang ; la Santé des mères, des enfants et des adolescents ; ou encore la Santé bucco-dentaire et réadaptation.

Plusieurs rapports seront examinés dont le Rapport annuel du Directeur régional qui regroupe les activités de l’OMS dans la Région africaine.

Les résolutions qui seront adoptées lors de la session devraient orienter les politiques sanitaires nationales et régionales et guider l’Afrique vers des systèmes de santé plus solides et plus résilients.

Le Comité régional, l’organe décisionnel de l’OMS dans la Région africaine, se réunit une fois par an pour examiner, approuver et définir les politiques, les activités, ainsi que les plans financiers, l’objectif étant d’améliorer la santé des populations africaines.