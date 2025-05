L’Etat béninois, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et le Grand-Duché de Luxembourg ont officialisé le lancement du programme Star Venture au Bénin, en marge des Assemblées annuelles et du Forum des affaires de la BERD, a annoncé ce lundi 19 mai le gouvernement béninois dans un communiqué.

La cérémonie de signature s’est tenue en présence du Ministre d’État béninois, Ministre de l’Économie et des Finances, en charge de la Coopération, Romuald Wadagni, de la Présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, ainsi que de représentants du gouvernement luxembourgeois.

Cette initiative, indique le communiqué, marque une étape décisive dans le soutien à l’entrepreneuriat innovant à fort potentiel en Afrique subsaharienne, étant donné que le programme Star Venture, lancé par la BERD en 2019, a pour objectif de soutenir les start-up à fort potentiel dans les pays d’intervention de la Banque.

Plus précisément, ledit programme poursuit l’objectif d’identifier et d’accompagner les start-up prometteuses grâce à un accompagnement sur mesure comprenant mentorat, ateliers stratégiques, conseils opérationnels, ainsi qu’un accès facilité aux investisseurs internationaux.

Le Bénin se félicite de devenir le premier pays d’Afrique subsaharienne à bénéficier de ce programme à l’instar de 26 autres pays, ajoute le communiqué, précisant que la contribution du Luxembourg, à travers le Small Business Impact Fund de la BERD, illustre son engagement pour un développement économique inclusif et la promotion de l’innovation sur le continent africain, sachant que ce soutien rend possible le déploiement du programme au Bénin, en synergie avec les acteurs locaux de l’écosystème entrepreneurial.

Le Bénin, qui avait adhéré à la BERD en mai 2024, affirme que le lancement de Star Venture sur son territoire s’inscrit dans la continuité de ses efforts consistant à renforcer son secteur privé et à stimuler l’émergence d’une économie numérique dynamique.

Cette initiative témoigne également de la volonté du gouvernement béninois de bâtir un écosystème entrepreneurial robuste et résilient, véritable levier de création d’emplois durables et d’innovation économique, défend le communiqué.