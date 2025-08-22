Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) a réaffirmé ce jeudi 21 août, que son leader Tidjane Thiam est l’unique candidat qui défendra ses couleurs à la présidentielle d’octobre prochain, avant d’annoncer le dépôt de sa candidature le dimanche 24 août.

« La direction du parti, depuis quelques mois, travaille pour que le PDCI ait un candidat et qui gagne aux élections de 2025 », a déclaré le coordonnateur général des activités de la formation politique, Acossi Bendjo, lors d’une rencontre à Abidjan avec les représentants de la jeunesse, des femmes, des mouvements associatifs et de la société civile.

Il a laissé entendre que le PDCI-RDA a mobilisé « toutes les énergies derrière la position officielle du parti, celle qui consiste à dire que nous avons un seul candidat et il s’appelle Tidjane Thiam. »

Toujours selon ses propos, la formation politique se serait battue depuis des mois pour son retour au pouvoir avec un candidat qui a été plébiscité à toutes les occasions.

Par ailleurs, le service de communication du parti a démenti, dans un communiqué, une information relayée sur les réseaux sociaux concernant le retour de Thiam ce samedi 23 août à

Abidjan pour déposer officiellement sa candidature à la présidentielle, en dépit du fait qu’il est radié du fichier électoral et donc inéligible.

Le PDCI-RDA a informé que cette information « est sans fondement » et « n’émane pas » du parti qui a profité de l’occasion pour inviter ses militants, militantes et sympathisants « à ne se fier qu’aux communications officielles diffusées par ses canaux habituels. »

La formation politique a appelé également « chacun à rester vigilant, mobilisé et discipliné dans l’attente des annonces officielles de la Direction du Parti. »