Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) tiendra, du 26 au 29 août 2025 à Macaneta, en Mozambique, un programme de formation et un dialogue politique axés sur le renforcement de la gouvernance des ressources naturelles dans les pays africains fragiles et en transition, indique un communiqué de la BAD.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du projet GONAT (Gestion des flux sortants liés aux ressources naturelles pour renforcer la résilience économique dans les pays fragiles et en transition), qui est une initiative phare du Centre africain de gestion et d’investissement dans les ressources naturelles de la Banque, conçue pour relever les défis critiques liés à la gestion des ressources naturelles sur le continent.

Le programme de formation, dirigé par l’Institut africain de développement, abordera les défis urgents auxquels le continent est confronté en matière de gouvernance des ressources naturelles, en mettant l’accent en particulier sur les pays en situation de fragilité et de transition.

Le communiqué souligne que l’initiative GONAT vise à renforcer les capacités durables en matière de suivi, d’analyse et de gouvernance des secteurs des ressources naturelles, tout en favorisant la transparence et la responsabilité.

Plus précisément, la formation et le dialogue politique porteront sur la lutte contre le commerce illicite des ressources naturelles, ainsi que sur d’autres actions clés telles que le renforcement de la surveillance des prêts garantis par des ressources, le soutien à la prise de décision fondée sur des données probantes pour le développement durable et les stratégies de gestion de la dette.

Sont concernés par ces programmes, des représentants gouvernementaux, des acteurs du secteur privé, des organisations de la société civile, des femmes entrepreneures et des communautés locales

Pour la BAD, le projet GONAT témoigne de son engagement à aider les pays africains à maximiser les avantages tirés de leurs ressources naturelles, tout en minimisant les risques associés et en garantissant un développement économique durable.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de la Banque visant à soutenir la gouvernance des ressources naturelles et la résilience économique dans les pays africains, indique le communiqué.