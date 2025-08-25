La Présidente du parti ivoirien «Mouvement des Générations Capables» (MGC), Simone Ehivet Gbagbo a déposé ce dimanche 24 août, au siège de la Commission Electorale Indépendante (CEl), son dossier de candidature pour l’élection présidentielle d’octobre prochain, en compagnie de plusieurs camarades du parti et certains leaders de la CAP-COTE D’IVOIRE, la principale coalition des partis de l’opposition.

A la sortie des locaux de la CEI, la patronne du MGC a évoqué une « étape importante », celle de « venir déposer son dossier et d’avoir son dossier au complet », saluant la présence à ses côtés lors du dépôt de son dossier de candidature, entre autres, de Charles Blé Goudé, président du Cojep ; Agobli Paul, leader d’Objectif République ; Marcelin Kouamé, président de SNCI ; et Tonin Salomon Zérégbé, président de AAPSB. Toutes ces formations politiques appartiennent à la coalition CAP-COTE D’IVOIRE, a tenu à préciser l’ex-première dame qui est sa porte-parole.

S’exprimant sur le scrutin, Simone Gbagbo a prôné des « élections extrêmement justes », ajoutant : « je souhaite pour mon pays que nous ayons des élections extrêmement justes et comme nous sommes ici à la CEI, c’est le meilleur endroit pour le dire : Que nous ayons des élections extrêmement justes, propres et des élections bien inclusives.

La présidente du MGC a souligné aussi la nécessité de respecter le choix des électeurs, en permettant à « celui qui obtient le plus de voix des électeurs ivoiriens de remporter ces élections».