Le parti Courant populaire en Tunisie a annoncé avoir lancé hier dimanche, un appel à ses militants pour une grève de la faim d’une semaine en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, qui sont, entre autres, confrontés à la famine, sur fond de guerre Israël-Gaza.

Nous « déclarons une grève de la faim à partir d’aujourd’hui, dimanche 24 août 2025, en tant qu’acte de solidarité avec le peuple affamé de Gaza », indique le parti dans un communiqué publié sur son compte Facebook.

Le parti tunisien dénonce « les horreurs infligées au peuple de Gaza » par « l’entité sioniste » contre les bébés, les femmes et les personnes âgées. Pour les grévistes qui mettent en avant leurs valeurs « humaines », ces horreurs sont « un crime sans précédent dans l’histoire » de la guerre « marquée par le génocide, les blocages, le siège et la famine».

Le parti Courant populaire estime que la grève de la faim placée sous le slogan : «Notre famille est votre famille, notre ennemi est votre ennemi», est «l’action la plus simple mais la plus significative» qui puisse être entreprise en soutien aux Gazaouis.

Le parti remercie « tous les partisans de cet événement, ainsi que ceux qui ne peuvent soutenir qu’avec des mots», sans oublier « les habitants des terres colonisées de Palestine, en Mauritanie et dans d’autres pays arabes » qui ont aussi entamé «une grève de la faim pour tenter de briser le siège de Gaza et arrêter la famine».