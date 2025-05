La République centrafricaine (RCA) a lancé avec succès sa Page nationale récapitulative de données (PNRD), mettant en œuvre l’une des principales recommandations du système général de diffusion des données amélioré (SGDD-a) portant sur la publication de données macroéconomiques et financières essentielles, à la satisfaction du Fonds monétaire international (FMI), indique un communiqué publié ce lundi 19 mai.

Ce nouveau portail de données « PNRD », permet de publier différentes données macroéconomiques, compilées par plusieurs organismes des statistiques, sur un portail unique, sachant que les données publiées portent sur les comptes nationaux, les prix, les opérations des administrations publiques, la dette, le secteur monétaire et financier, ainsi que le secteur extérieur.

Le lancement de la PNRD témoigne de la détermination de la RCA à assurer la transparence des données, indique le FMI qui rappelle que le SGDD-a constitue le premier niveau des initiatives du Fonds en matière de normalisation des données, favorisant la transparence en tant que bien public mondial et encourageant les pays à publier volontairement et en temps voulu, les données nécessaires au suivi et à l’analyse des résultats économiques.

D’après le communiqué, le lancement de la PNRD a bénéficié du soutien d’une mission d’assistance technique du FMI, menée du 12 au 16 mai, en coopération avec la Banque africaine de développement (BAD) et financée par le Japon.

Cette mission a été accueillie par l’Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales (ICASEES), en étroite collaboration avec la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) et le ministère des Finances et du Budget.

La RCA rejoint ainsi, avec cette réforme, les 75 pays dans le monde et les 33 pays d’Afrique qui se servent du SGDD-a pour diffuser des données normalisées.