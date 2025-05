Les questions relatives au renforcement des relations bilatérales et à l’ouverture de nouvelles opportunités de coopération ont été au centre des entretiens, mardi 20 mai à Dododma, entre les présidentes de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, et de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, en visite en Tanzanie.

« Au cours de nos discussions, nous avons décidé de renforcer les relations existantes et d’ouvrir de nouvelles opportunités de coopération dans divers secteurs, notamment le commerce et l’investissement, l’élevage et la pêche, l’économie bleue, le tourisme et la langue swahili, au profit de nos citoyens », a précisé la cheffe d’Etat tanzanienne, sur son compte X, après avoir affiché sa joie de recevoir son homologue namibienne.

« Comme ce fut le cas à l’époque de nos pères fondateurs, feu Mwalimu Julius Nyerere et feu Sam Nujoma, nous continuons à renforcer la fraternité et la coopération qui ont commencé pendant la période de lutte pour l’indépendance, où après avoir obtenu l’indépendance politique, nous nous concentrons désormais sur le renforcement de l’économie et de la prospérité de nos pays », a soutenu Suluhu Hassan.

Rappelons que les deux dirigeantes sont les premières femmes à avoir accédé à la magistrature suprême dans leurs pays respectifs. Samia Suluhu Hassan avait accédé au pouvoir en mars 2021, succédant, en tant que vice-présidente du pays, au président John Magufuli, décédé de problèmes cardiaques. Elle a été désignée, en janvier dernier, par le parti au pouvoir, Chama Cha Mapinduzi (CCM), comme sa candidate pour des élections générales d’octobre 2025.

Netumbo Nandi-Ndaitwah est devenue officiellement présidente de la Namibie en mars dernier, après avoir remporté le scrutin présidentiel dont les résultats étaient contestés par l’opposition.