Le Secrétaire Général du gouvernement malien, Birama Coulibaly a annoncé, hier mercredi, à l’issue d’un Conseil des ministres, l’adoption des projets de texte relatifs à la ratification de l’Accord de prêt, signé en mars dernier à Lomé (Togo), entre le gouvernement malien et la Banque Ouest-africaine de Développement (BOAD).

Par cet Accord, la BOAD accorde au gouvernement un prêt d’un montant de 30 milliards de francs CFA pour le financement partiel du Projet de construction du tronçon Nord de la boucle Nord 225 kilovolts autour de Bamako et des postes électriques, a précisé Coulibaly dans un communiqué.

Les travaux projetés dans le cadre de ce projet comprennent, entre autres, la construction d’une ligne de 225 kilovolts double terne reliant les localités de Kodialani, Kambila, Safo et Dialakorobougou ; la construction de nouveaux postes de transformation à Safo et Kénié et l’extension et le renforcement des trois postes existants de Kodialani, Kambila et Dialakorobougou.

Il sera également question de renforcer des postes existants du réseau électrique de haute tension et d’électrifier de nouveaux quartiers dans la zone concernée.

Coulibaly précise aussi que la réalisation dudit projet permettra de mieux répondre à la demande croissante en énergie, d’améliorer la qualité de la distribution du courant électrique et de favoriser le développement économique en soutenant les activités industrielles et commerciales.