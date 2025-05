L’Organisation internationale des migrations (OIM) a révélé que depuis le début de cette année, 322 migrants subsahariens ont bénéficié en Mauritanie, d’un «retour volontaire» dans leurs pays d’origine, contre 150 demandes de retour volontaire traitées par ses services en 2024, rapporte mercredi le site InfoMigrants.

Entre le 1er janvier et le 16 mai, 322 migrants subsahariens ont été rapatriés dans leurs pays, précise l’agence onusienne qui explique que cette progression, est consécutive à la politique migratoire de la Mauritanie qui mène, depuis le début de l’année, de vastes opérations d’expulsions de personnes en situation irrégulière sur son territoire.

Nouakchott intensifie ses efforts pour combattre les flux des migrants clandestins qui ont souvent pour projet, de rejoindre les Canaries espagnoles, via l’océan Atlantique. InfoMigrants signale que plus de 30.000 migrants ont été interceptés sur le sol mauritanien entre janvier et avril 2025.

Les personnes ayant bénéficié des services de l’OIM, pour regagner leurs pays d’origine respectifs, proviendraient principalement des pays d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique centrale, de la Corne de l’Afrique, et dans une moindre mesure, de l’Asie du Sud.

L’agence onusienne souligne qu’après être contacté par un migrant pour un retour volontaire, le délai pour le rapatriement «varie en fonction du pays de retour, la situation administrative de la personne, la composition familiale, la présence de vulnérabilités, ainsi que la disponibilité ou non de documents de voyage». Sur l’ensemble de l’année 2024, l’antenne de l’OIM en Mauritanie a facilité 995 rapatriements.