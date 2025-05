Le Président du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, s’est rendu ce mercredi 21 mai, à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du pays dans la province du Houet, va procéder ce jeudi et demain vendredi, à la pose de la première pierre de deux unités industrielles à Péni et à Samendeni, deux communes rurales de la même province, a annoncé dans un communiqué, la Direction de la communication de la Présidence burkinabè.

A Péni, il s’agit d’une usine de transformation de pommes de cajou, la première dans le pays. D’un coût de réalisation de 6,6 milliards de FCFA et avec une capacité de transformation de 5 000 tonnes de pommes de cajou par an, cette usine va créer 112 emplois directs et 1 050 emplois indirects, indique-t-on.

À Samendeni, le président va lancer les travaux de construction d’une unité de production de médicaments vétérinaires, d’un coût de 20 milliards de FCFA et d’une capacité, au démarrage, d’au moins 110 millions de doses de vaccins par an.

Par ailleurs, il est prévu, à Bobo-Dioulasso, la remise aux producteurs, par le chef de l’Etat, d’intrants et de matériels agropastoraux et halieutiques estimés à plus de 104 milliards, dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026, FCFA.