Le Président de la Transition au Mali, le Général d’Armée Assimi Goïta a reçu officiellement, jeudi 22 mai, une copie du rapport bilan 2018-2025 du Bureau du Vérificateur Général (BVG), de la part du Vérificateur Général, Samba Alhamdou Baby, au terme de son mandat à la tête du BVG, indique un communiqué de la présidence tchadienne.

« Nous avons sollicité et obtenu cette audience auprès du Chef de l’État pour lui remettre le rapport bilan 2018-2025 qui couronne les activités du mandat qui m’a été confié », a déclaré Alhamdou Baby, ajoutant que « ce geste s’inscrit dans la logique de la reddition de comptes et du respect des principes de bonne gouvernance».

Selon les explications du communiqué, le rapport synthétise sept années d’activités du BVG, l’unique autorité administrative indépendante de contrôle externe, lesquelles activités ont été « marquées par des efforts soutenus dans le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption. »

Ce document rapporte au total 232 missions de vérification et d’évaluation conduites par le BVG, dont 140 vérifications financières et de conformité, 29 vérifications de performance, 56 vérifications de suivi des recommandations et 7 évaluations du secteur public, indique le communiqué, précisant que sur ces 232 missions, 183 ont été réalisées sous la Transition, « témoignant de l’impulsion donnée par les autorités actuelles en matière de bonne gouvernance».

Outre les dossiers qui ont été dénoncés auprès des Procureurs des pôles économiques et financiers, et ceux transmis au Président de la Section des comptes pour des faits susceptibles d’infractions à la législation budgétaire et financière, le BVG se félicite du fait qu’en matière de redressement financier, près de 12 milliards de francs CFA ont été remboursés ou régularisés par les entités auditées, et environ 600 millions de FCFA recouvrés au niveau du pôle national économique et financier.