Le Président burundais et Président en exercice du Mécanisme régional de suivi de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du Congo (RDC) et la région ( MRS), Évariste Ndayishimiye, a effectué une visite de travail à Kinshasa, dimanche 25 mai, où il a eu une séance de travail avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi.

Selon un communiqué de la présidence burundaise, ce voyage a eu lieu dans le cadre des consultations initiées en prélude au 12ème Sommet du MRS prévu le 28 mai 2025 à Kampala, en Ouganda, durant lequel Ndayishimiye passera les rênes de la Présidence de ce mécanisme dont le but est de contribuer à maintenir la stabilité et à promouvoir le développement dans la région.

Le Chef de l’État burundais en assure sa présidence depuis le 06 mai 2023, date à laquelle il avait succédé à Félix Tshisekedi.

Il est indiqué qu’au cours de leur entretien, les deux Chefs d’État ont réévalué l’Accord-cadre d’Addis-Abeba signé par 11 pays, il y a plus d’une décennie, soit quelques jours avant la tenue du 12ème sommet du MRS à Kampala.

D’après la Porte-Parole du président burundais, Rosine Guilène Gatoni, la rencontre entre les deux dirigeants a permis aussi de passer en revue les défis persistants dans la stabilisation de la paix en RDC et dans la région, ainsi que les solutions à envisager pour réaliser les objectifs de l’Accord-Cadre.

Elle a laissé entendre que le dirigeant burundais partagera les résultats de ces échanges lors de la présentation de son rapport bilan au Sommet de Kampala.