Un dialogue présidentiel se tient ce lundi 27 mai à Abidjan, en Côte d’Ivoire, immédiatement après la cérémonie d’ouverture officielle de l’édition 2025 des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, d’autres dirigeants africains, des représentants de la Commission de l’Union africaine et le président sortant du Groupe de la BAD, Akinwumi Adesina, devraient échanger sur le thème des Assemblées annuelles : «Tirer le meilleur parti du capital de l’Afrique pour favoriser son développement».

Il s’agit pour ces dirigeants africains de débattre sur les stratégies visant à tirer le meilleur parti du riche capital (naturel, humain, économique et financier) de l’Afrique, et d’identifier les principaux défis et opportunités pour impulser son développement. D’après la BAD, ce rendez-vous constitue un moment fort des Assemblées annuelles et donnera le coup d’envoi à des échanges de connaissances entre les participants aux Assemblées annuelles.

Akinwumi Adesina devrait prononcer le discours d’ouverture du dialogue présidentiel qui comportera un panel de haut niveau scindé en deux parties et animé par des chefs d’État et de gouvernement africains.

Parmi les intervenants à ce dialogue figurent, en plus d’Alassane Ouattara, les présidents nigérian, Bola Ahmed Tinubu, kenyan, William Samoei Ruto, ghanéen, John Dramani Mahama, tanzanien, Samia Suluhu Hassan, sierra-léonais, Julius Maada Bio et comorien, Azali Assoumani qui sont invités à exposer leurs points de vue sur la base de leurs expériences personnelles, favorisant ainsi l’apprentissage entre pairs.

Le conseiller principal du président du Groupe de la BAD en matière de communication et d’engagement des parties prenantes, Victor Oladokun, et la productrice média, Marie-Angèle Touré, sont les modérateurs de l’événement.