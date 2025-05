Le ministère namibien des Affaires intérieures, de l’Immigration, de la Sûreté et de la Sécurité a fait état ce lundi 26 mai, de retombées financières inespérées liées à la mise en service du nouveau système d’octroi de visas «Visa on Arrival, VoA» à l’arrivée en Namibie.

Ce nouveau système a généré «plus de 100 millions de dollars namibiens (environ 5,6 millions de dollars américains) de revenus et a facilité l’entrée de plus de 70.000 visiteurs depuis son lancement en avril 2025», ont détaillé les autorités namibiennes.

«Le programme Visa à l’arrivée n’est pas seulement opérationnel. Il produit des résultats tangibles et mesurables et la Namibie reste une destination très attrayante et accessible pour les voyageurs internationaux», a expliqué dans un communiqué, le Directeur exécutif de ce Programme, Etienne Maritz.

«Visa on Arrival, VoA», visa électronique amélioré, est mis en œuvre à la fois comme un formulaire d’arrivée et un visa, avec un paiement préalable et une validation des documents permettant un passage en douane accéléré aux points de contrôle de l’immigration, ont précisé les services techniques du ministère namibien des Affaires intérieures.

Le tourisme est l’une des principales sources de financement du budget namibien, et contribue substantiellement à la création d’emplois et aux gains en devises.

La Namibie, un pays vaste mais peu peuplé situé en Afrique australe, est réputée pour ses vastes paysages désertiques en bordure de mer, sa faune riche et ses sites naturels emblématiques telles que le «Parc national d’Etosha», le désert du Namib et la côte des Squelettes.