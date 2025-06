En visite officielle à Rabat, le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a réaffirmé le soutien ferme de son pays au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007, et le qualifie comme « seule base réaliste et durable » pour le règlement définitif du litige t artificiel autour du Sahara Occidental faisant partie intégrante du territoire marocain.

Cette position a été réitérée dans un communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens de Samuel Okudzeto Ablakwa avec son homologue marocain, Nasser Bourita ce jeudi 5 juin à Rabat, aux cours desquels ils ont également signé un mémorandum d’entente sur les consultations politiques entre les deux pays.

Le Ghana considère désormais la proposition d’autonomie marocaine comme «la seule base réaliste et durable » en vue d’une solution mutuellement acceptable. Le Chef de la diplomatie ghanéenne a en même temps, salué les efforts des Nations unies, qualifiées de « cadre exclusif » pour parvenir à un règlement pacifique de ce litige territorial, vieux de plus de cinq décennies.

Cette position s’inscrit dans une nouvelle orientation diplomatique d’Accra, marquée notamment par le retrait en janvier dernier, de sa reconnaissance de la pseudo-république sahraouie «RASD».

Samuel Okudzeto Ablakwa a de même, souligné la cohérence du plan marocain avec la politique étrangère pacifique du Ghana, appelant à un engagement sincère de toutes les parties au dialogue, dans le cadre onusien, afin de sortir de l’impasse et favoriser la paix, la stabilité et la cohésion régionales.

Cette évolution diplomatique se traduit aussi par un rapprochement stratégique plus large entre les deux pays qui ambitionnent de renforcer leur coopération, notamment en matière de sécurité régionale, face à la montée du terrorisme et de l’extrémisme violent au Maghreb et au Sahel.

Le ministre ghanéen a salué à ce propos, l’efficacité des services de renseignement marocains et exprimé la volonté de son pays de collaborer étroitement avec le Maroc dans ce domaine. Il a aussi qualifié les liens bilatéraux de «plus forts que jamais» et salué le leadership du Roi Mohammed VI, présenté comme un dirigeant visionnaire. D’ailleurs, les relations entre le Maroc et le Ghana connaissent un développement global entre autres, dans les domaines économiques, académiques et de mobilité.

Enfin, Okudzeto Ablakwa a annoncé une prochaine visite d’État du président ghanéen, John Dramani Mahama au Maroc, témoignant de la volonté des deux Etats d’approfondir davantage, cette dynamique bilatérale et régionale, axée sur la paix, la coopération et le développement partagé.