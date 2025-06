Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi a reçu, jeudi 5 juin au Palais de la nation à Kinshasa, l’opposant Martin Fayulu accompagné d’une délégation de son parti «Ecidé», pour s’entretenir autour de la crise sécuritaire qui sévit à l’Est du pays, où la rébellion M23 contrôle quelques localités stratégiques.

Après près de deux heures de discussions, Martin Fayulu a confié à la presse, que « le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de cohésion nationale».

Il a déclaré avoir dit au président Tshisekedi que «nous n’avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie, un regroupement de ceux qui luttent pour leur pays». Pour lui, avec toutes les crises sociale, politique et sécuritaire que connait le pays, «la solution est un dialogue social».

Fayulu aurait encouragé le chef de l’Etat de rencontrer les Evêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) et les pasteurs de l’Eglise du Christ au Congo (ECC) afin « de voir ensemble » le « Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs » qu’ils proposent. « A ce sujet, le Président Tshisekedi a promis de donner sa réponse rapidement », a précisé l’opposant.

« Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des familles qui vivent dans la détresse et des vies qui se perdent chaque jour. C’est de cela que nous avons parlé », a-t-il conclu.

Alors que les relations ne sont pas au beau fixe entre Fayulu et Tshisekedi, le premier ayant accusé le second d’avoir volé sa victoire de la présidentielle de 2023, Kinshasa souligne que leur « rencontre (…) fera peut-être, passer le duel en un duo pour l’intérêt supérieur de la nation».