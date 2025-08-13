Le Koweït et la Somalie ont paraphé, hier mardi 12 août, plusieurs accords et protocoles d’accord, à l’occasion d’une visite officielle du ministre somalien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdisalam Abdi Ali, à Koweït-city, a annoncé la diplomatie somalienne dans un communiqué publié sur son compte X.

La cérémonie de signature a eu lieu à l’issue d’un entretien en tête-à-tête du Chef de la diplomatie somalienne avec son homologue koweitien, Abdullah Ali Abdullah Al-Yahya, au cours duquel ils ont évoqué les solides relations bilatérales entre leurs deux pays frères et exploré les moyens de renforcer leur coopération dans divers secteurs notamment diplomatique.

Selon le communiqué, les accords signés, qui témoignent de la volonté des deux pays d’approfondir leur coopération, concernent la création d’un comité conjoint pour la coopération bilatérale, un protocole d’accord sur les consultations bilatérales et un accord de coopération entre l’Institut diplomatique koweïtien Saud Al-Nasser Al-Sabah et l’Institut d’études diplomatiques du ministère somalien des Affaires étrangères.

Outre les sujets d’intérêt commun, Abdisalam Abdi Ali et Abdullah Ali Abdullah Al-Yahya ont également échangé, lors de leur entretien, sur les derniers développements aux plans régional et international.