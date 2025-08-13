Le gouvernement fédéral nigérian a annoncé, mardi 12 août, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, la désignation de Taoheed Olufemi Elias comme candidat du Nigeria au poste de magistrat de la Cour internationale de Justice (CIJ) dont le siège social est basé à La Haye, aux Pays-Bas.

Dans un communiqué, le chef de la diplomatie nigériane, Yusuf Maitama Tuggar, a salué le candidat Elias qui compte, selon lui, parmi les personnalités les plus respectées du droit international, ayant exercé pendant des décennies au service de la communauté internationale et faisant preuve d’un dévouement sans faille aux principes de justice, d’équité et d’État de droit.

« Ses contributions incarnent les idéaux sur lesquels la CIJ a été fondée et les valeurs inscrites dans la Charte des Nations Unies », a souligné le ministre.

Toujours selon ses propos, la nomination d’Elias « reflète la conviction profonde du Nigeria en un ordre international fondé sur des règles, un ordre dans lequel la justice est impartiale, la paix préservée et où toutes les nations, quelles que soient leur taille ou leur puissance, ont une voix égale pour façonner un avenir plus juste et plus sûr pour l’humanité».

Abuja a appelé la communauté internationale à soutenir la candidature de son magistrat, Olufemi Elias, convaincu que son élection à la Cour « renforcera la cause de la justice mondiale et fera progresser le règlement pacifique des différends entre les nations».