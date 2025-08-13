Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi a déclaré ce mardi 12 août, que son pays considère l’Ouganda comme un partenaire essentiel dans la région du bassin sud du Nil, et œuvre pour que cet Etat est-africain soit parmi les bénéficiaires des mécanismes égyptiens destinés à soutenir le développement dans la région en question.

Le chef d’Etat égyptien s’exprimait à l’occasion de l’inauguration du Forum des hommes d’affaires égypto-ougandais au Caire en la présence «distinguée» du président ougandais, Yoweri Museveni, en visite officielle en Égypte.

Il a assuré que la tenue de cet important forum, qui rassemble les dirigeants des secteurs des affaires égyptien et ougandais, incarne la profondeur des liens et des relations d’amitié durables entre les deux pays frères, ainsi que la volonté ferme de l’Egypte d’élargir ses partenariats dans les divers domaines de coopération, au bénéfice des deux peuples.

Dans son allocution, Al-Sissi a émis plusieurs souhaits dont l’amélioration du niveau de la coopération économique et l’accélération de la création du Conseil d’affaires conjoint égypto-ougandais.

Il a souligné l’importance d’intensifier les échanges de délégations d’hommes d’affaires, et d’encourager les entreprises des deux pays à doubler leurs exportations, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie pharmaceutique, des matériaux de construction, des appareils électriques, ainsi que d’autres produits répondant aux besoins des marchés égyptien et ougandais.

Pour le dirigeant égyptien, l’organisation de ce forum est « une étape concrète » visant à traduire la force des relations politiques entre les deux pays en projets tangibles, au bénéfice de leurs peuples, dans un cadre garantissant des avantages mutuels.

« Nous sommes convaincus que le secteur privé et les entrepreneurs de nos deux pays doivent être le véritable moteur de notre partenariat dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement », a-t-il ajouté, précisant que « le rôle des gouvernements est de fournir les cadres juridiques et politiques favorisant la prospérité de ces partenariats ».

Al-Sissi a enfin réaffirmé que l’Égypte « tend la main à l’Ouganda en tant que partenaire, frère et ami, dans un esprit de respect mutuel et dans le but de réaliser nos intérêts communs».