La 23ᵉ édition de la campagne Vacances Sans SIDA au Cameroun a été officiellement lancée ce mercredi 23 juillet 2025 à Yaoundé, sous le thème « Zéro nouvelle infection à VIH chez les jeunes. C’est notre défi pour 2030 », lit-on sur le compte Facebook du ministère de la Santé publique.

Cette initiative de portée nationale, instituée en 2003 par la Première Dame Chantal Biya, cible principalement la jeunesse, notamment les jeunes âgés de 15 à 25 ans, sur toute l’étendue du territoire national.

L’objectif est de sensibiliser cette communauté, à travers des messages adaptés et des actions ciblées, sur le VIH/SIDA, ainsi que sur les dangers liés à la dépravation des mœurs, la consommation de l’alcool et des stupéfiants.

Selon les autorités, les dernières données de terrain révèlent une forte vulnérabilité de la jeunesse, et en particulier de la jeune fille, face au VIH/SIDA ; ce qui justifie l’intensification des efforts de prévention.

Le ministère de la Santé rappelle qu’en 2024, la campagne Vacances Sans SIDA a sensibilisé plus de 3,1 millions de jeunes, formé 852 pairs éducateurs et permis le dépistage de 24 500 personnes au VIH, avec 95 % des cas positifs mis sous traitement.

Pour l’édition 2025, l’objectif est d’accroître les connaissances d’au moins 1 million de jeunes sur les chiffres déjà existants, de dépister 15 000 personnes et de renforcer la prévention via les réseaux sociaux, les SMS et 50 000 supports de communication.

Lors du lancement de la campagne Vacances Sans SIDA 2025, le ministre de la Santé Publique, Dr Malachie Manaouda, a salué, dans son discours de circonstance, l’engagement continu de tous les partenaires nationaux et internationaux impliqués dans cette « noble cause » ; et souligné l’importance d’une action collective, constante et renforcée, pour maintenir les acquis de ces dernières années.

Le Gouvernement fait savoir que le défi de garantir au Cameroun et donc au monde de futurs dirigeants sains, responsables et suffisamment conscients des enjeux sanitaires et sociaux, demeure une de ses priorités.