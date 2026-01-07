Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a fermement dénoncé, mardi 6 janvier à Dakar, toute logique d’unilatéralisme ou de domination fondée sur le rapport de forces, réaffirmant l’engagement constant de son pays en faveur du dialogue, de la concertation et du respect du droit international.

Il s’est ainsi exprimé après avoir dressé un tableau sombre de la situation mondiale, devant un parterre de diplomates, d’ambassadeurs et de représentants d’organisations internationales, venus lui présenter des vœux de Nouvel An, lors d’une cérémonie organisée à cet effet.

Faye a mis en relief les conflits persistants, les tensions sécuritaires au Sahel, les conséquences du dérèglement climatique et la fragilisation du multilatéralisme.

Il a ainsi profité de cette occasion, pour renouveler l’appel du Sénégal à une action impartiale de la communauté internationale pour la paix, la justice et la dignité humaine, soulignant l’attachement de son pays à l’égale dignité des cultures et des civilisations comme fondement de la coexistence pacifique entre les peuples.

Le président sénégalais a enfin salué la qualité des relations qu’entretient le Sénégal avec ses partenaires, réitérant la volonté de Dakar de bâtir une coopération fondée sur l’amitié et le respect mutuel.

Les propos du dirigeant sénégalais interviennent trois jours après la capture du président vénézuélien, Nicolas Maduro, par les forces armées américaines au cours d’une opération militaire de grande envergure au Venezuela, suscitant de grandes tensions et réactions internationales.