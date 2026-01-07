Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Duke Buchan, a prêté serment devant le vice-président américain, J.D. Vance, en vue d’entamer officiellement ses nouvelles fonctions à Rabat, au service des relations «excellentes» liant le Maroc et les USA depuis 250 ans.

L’ambassadeur Buchan est dit «fier d’avoir prêté serment devant son bon ami, le vice-Président des États-Unis, J.D. Vance» et exprimé son ambition de «faire progresser nos excellentes relations avec le Maroc qui datent de 250 ans», rapporte l’ambassade des Etats-Unis à Rabat, dans un post sur le réseau X, accompagné d’une photo de Buchan prêtant serment devant J.D Vance lors d’une cérémonie privée.

Décidée annoncée en mars 2025 par le président américain, Donald Trump, la nomination du nouvel ambassadeur a été validé en octobre dernier par le Sénat américain avait confirmé la nomination de Duke Buchan en tant qu’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Maroc. A l’occasion de cette nomination, le président Trump avait déclaré que le nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Maroc «jouera un rôle clé alors que nous renforçons la paix, la liberté et la prospérité pour nos deux pays».

Parallèlement à cette cérémonie, le Congrès américain a célébré le partenariat stratégique et historique unissant le Maroc et les États-Unis, à l’occasion d’une soirée de gala exceptionnelle organisée mardi soir dans l’enceinte de la prestigieuse Kennedy Caucus Room à Washington.

Arborant les couleurs du Royaume du Maroc, premier pays au monde à avoir reconnu l’indépendance des États-Unis en décembre 1777, l’assistance présente dans cette enceinte emblématique de la démocratie américaine, a rendu un vibrant hommage à l’une des relations diplomatiques les plus anciennes et les plus solides de l’histoire des États-Unis.

Organisé dans le cadre de l’initiative «Project Legacy Morocco», l’événement a réuni plus de 200 personnalités de premier plan, parmi lesquelles des sénateurs et congressmen républicains et démocrates, de hauts responsables militaires, des diplomates, ainsi que des représentants de la communauté marocaine établie aux États-Unis. Cette assistance transpartisane illustre l’unanimité et la considération dont jouit le Maroc auprès des décideurs américains, toutes tendances politiques confondues.

Les intervenants ont rappelé les fondements historiques de cette relation singulière, qui remonte à 1777, lorsque le Maroc fut le premier pays à reconnaître par un décret royal du sultan Mohammed III, l’indépendance des États-Unis.

Le sénateur républicain Tim Sheehy a souligné que, dès ses débuts, la jeune nation américaine avait trouvé au Maroc un allié de poids, plaidant aujourd’hui pour un renforcement des alliances face aux défis sécuritaires et géopolitiques contemporains.

De son côté, le sénateur démocrate Tim Kaine a mis en avant l’importance stratégique croissante de l’axe Rabat–Washington, affirmant que cette relation, à l’approche du 250e anniversaire de l’indépendance américaine, demeure plus que jamais essentielle.

Pour sa part, le congressman Jimmy Panetta a notamment rappelé que le Maroc est le seul pays africain lié aux États-Unis par un accord de libre-échange, symbole d’une coopération économique avancée.

Prenant la parole, l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani a souligné que «ce partenariat stratégique s’inscrit dans la continuité d’une vision royale constante, portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et ses prédécesseurs».

Le diplomate marocain a aussi insisté sur la profondeur d’une relation fondée sur la confiance, la loyauté et des convergences majeures, notamment la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

Au-delà du passé centenaire, cette célébration a surtout projeté la relation maroco-américaine vers l’avenir, laissant entrevoir une dynamique de coopération appelée à se renforcer davantage dans les domaines diplomatique, sécuritaire, militaire et économique.