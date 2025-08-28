Le Mouvement de résistance nationale (NRM) en Ouganda a approuvé, mercredi 27 août à Kampala, lors d’une Conférence nationale des délégués, le maintien du président Yoweri Museveni à la direction du parti, et sa candidature pour défendre les couleurs de la formation politique à l’élection présidentielle de janvier 2026.

Le parti NMR précise dans un communiqué, que le chef de l’Etat, qui a répondu favorablement à la sollicitation des délégués, les a remerciés pour lui avoir confié une fois de plus la présidence du parti et le mandat de représenter le NRM lors de la prochaine élection présidentielle.

« Je vous remercie de la confiance que vous m’accordez pour être votre président du NRM pour la période 2026-2031 et de m’avoir élu porte-drapeau du parti pour la présidentielle », a-t-il déclaré, prêt pour briguer un septième mandat de 5 ans.

Dans son discours de circonstance, Museveni, au pouvoir depuis 1986, a aussi retracé l’histoire économique de l’Ouganda depuis la période coloniale, époque à laquelle l’économie reposait en grande partie, selon lui, sur les trois C et les trois T, notamment coton, café, cuivre, tabac, thé et tourisme.

Parmi les prouesses réalisées au cours de ses nombreux mandats, le président a souligné que l’économie ougandaise est passée de 3,9 milliards de dollars en 1986 à 66 milliards de dollars aujourd’hui, tout en relevant que la prochaine étape consiste à réaliser un « saut qualitatif » pour transformer l’économie en une économie à revenu intermédiaire élevé de 500 milliards de dollars, en valorisant les matières premières et en promouvant une industrialisation moderne.

En plus de la relance économique, le chef de l’Etat a évoqué plusieurs autres domaines dont la paix, rappelant que «le NRM a réussi à maintenir la paix ici au cours des 40 dernières années ». « C’est peut-être la première fois en 600 ans que cette région connaît une paix continue », a-t-il noté, appelant ses concitoyens à « préserver à tout prix » cette paix.

Le président Museven, ajoute le communiqué, a exhorté les Ougandais à se concentrer sur la création des richesses familiales, la promotion de la paix et le soutien à la vision du NRM de transformer l’Ouganda en une société moderne à revenus élevés.