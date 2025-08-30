La sélection marocaine des joueurs locaux a remporté son troisième titre du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN 2024), en battant son homologue du Madagascar par 3 buts à 2, en finale samedi au stade international Moi de Kasarani à Nairobi, la capitale kenyane.

Les Lions de l’Atlas, déjà sacrés en 2018 et 2020, se sont imposés grâce à Youssef Mehri (27e) et Oussama Lamlaoui (44e, 80e), auteur d’un doublé, dont un merveilleux but de la victoire inscrit depuis le milieu du terrain. Les buts de Madagascar ont été inscrits par Félicité Mantasoa (9e) et Toky Rakotondraibe (‎68e).

La troisième place de cette édition est revenue à la sélection sénégalaise, qui a battu le onze soudanais par 4 tirs au but à 2 (temps réglementaire : 1-1), en match de classement, vendredi à Kampala, la capitale ougandaise. ‎