Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale de football des joueurs locaux, vainqueurs de l’édition 2024 du Championnat d’Afrique des Nations de football (CHAN).

Dans ce message, le Souverain marocain souligne avoir suivi avec une grande fierté et enthousiasme « votre victoire bien méritée à la finale de la huitième édition du Championnat d’Afrique des Nations de football (CHAN-2024), organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda frères ».

« C’est un motif de joie et de fierté de vous adresser Nos chaleureuses félicitations pour ce sacre continental, le troisième du genre, qui conforte les exploits et performances continentaux exceptionnels réalisés récemment par le football marocain» ajoute le Roi du Maroc.

A l’occasion de cet exploit sportif de l’équipe marocaine, le Souverain a également salué «les efforts de l’ensemble des composantes de l’équipe nationale, joueurs, entraîneurs et staffs technique, médical et administratif, ainsi que des dirigeants de la Fédération Royale Marocaine de Football ».

Dans son message, le Roi Mohammed VI exprime «sa grande considération pour leurs contributions efficaces et empreintes de l’esprit de patriotisme sincère» en vue de remporter ce nouveau sacre africain qui constituera, sans nul doute, « une forte source de motivation pour nos différents sélections et clubs sportifs pour aller de l’avant, imprégnés de la culture de la victoire, afin de décrocher davantage de titres ».

La sélection marocaine des joueurs locaux a en effet remporté ce samedi 30 août au stade international Moi de Kasarani à Nairobi, la capitale kenyane, son troisième titre du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN 2024), en battant son homologue du Madagascar par 3 buts à 2.